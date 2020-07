Chiara Ferragni parla della lotta di Matilda contro il tumore: le ultime notizie

Non poteva che commuove il video di Chiara Ferragni, quello tramite il quale informava tutti i suoi followers dei problemi di salute della piccola di casa, Matilda, il cagnolino che lei, Leone e Fedez, amano tantissimo. Siamo abituati a vedere Matilde e Leone giocare insieme nelle tante stories che i Ferragnez pubblicano sui social. E la notizia della sua malattia è arrivata all’improvviso, cogliendo tutti di sorpresa. Chiara e Federico stanno facendo di tutto per la piccola Matilda, cercando di curarla al meglio. E come spiega la Ferragni in un post pubblicato poche ore fa sui social, la Mati è una guerriera e di certo vincerà questa battaglia contro il tumore!

“Oggi mentre ero in un meeting, la Mati, la nostra cagnolina, ha avuto delle crisi epilettiche. L’abbiamo portata dal neurologo veterinario e hanno scoperto che ha un tumore. Adesso la stiamo tenendo sotto controllo con dei medicinali, forse inizieremo un ciclo di radioterapia. Però mi sono davvero spaventata, perché oggi ho pensato di perderla” aveva detto in lacrime qualche giorno fa Chiara Ferragni sui social. Poi sono iniziate le cure e pare che la malattia del cagnolino potrà essere curata.

Mati is back from Zurich (where she had all of her visits today for radiotherapy) and she’s feeling good. We’re bringing her back on Sunday to start radiotherapy treatments on Monday and we’re positive she’s gonna be a warrior