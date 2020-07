Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Acquario: passi importanti per chi è innamorato

Come andrà il mese di agosto 2020 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? A svelarcelo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come sarà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, chi è convinto dei propri sentimenti potrebbe volere di più e fare un passo importante. Nel lavoro, dovrebbero arrivare delle buone nuove piuttosto interessanti. Per quanto riguarda la salute, potrebbero esserci dei momenti difficili e di nervosismo. Per scoprire nel dettaglio che cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di agosto per i nati sotto il segno dell’acquario continuate pure a leggere.

Amore – Chi è innamorato vuole fare dei passi in più: dalla convivenza fino al matrimonio. Sicuramente questo è un periodo ottimale per parlare del rapporto di coppia e quindi fortificarlo. Agosto, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà un mese decisamente intrigante in fatto di sentimenti. Gli ultimi giorni di agosto potranno poi essere dedicati ad un momento di riflessione per cercare di capire se il partner è veramente quello perfetto.

Lavoro – I nati sotto il segno dell’acquario che lavorano con un contratto part time potrebbero finalmente ricevere delle interessanti notizie. Si vorrebbe fare altro, magari qualcosa di diverso in cui poter mettere in pratica la creatività personale, le passioni, l’originalità. E’ sicuramente complicato prendere delle decisioni ma tutto dovrebbe andare per il meglio. Chi deve superare degli esami può aspettare la fine di agosto perché saranno i giorni più favorevoli del mese.

Salute – In quest’ultimo periodo, i nati sotto il segno dell’acquario si sentono un po’ agitati e nervosi. Non mancano dei momenti di tensione che non vi fanno stare bene. Finalmente molto presto le cose miglioreranno in meglio. D’altronde, come afferma Paolo Fox nel suo oroscopo, questo è un anno in cui gli acquario cresceranno molto e le difficoltà fanno sempre parte della crescita. Bisogna essere quindi positivi in questo senso.