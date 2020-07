Meghan Markle ed Harry in mascherina nella California pronta al nuovo lokcdown (FOTO)

Di Meghan Markle ed Harry si parla ancora molto, anche se, probabilmente anche a causa dei problemi più seri che il mondo sta affrontando in questo momento, le vicende della famiglia reale sono state in qualche modo messe da parte. Ma i paparazzi non mollano la presa e le ultime foto pubblicate dai media, sembrano ritrarre, a detta dei alcuni giornali inglesi, una Meghan con delle forme sospette. Non è la prima volta che si parla di una possibile seconda gravidanza per la Markle, anzi. Negli ultimi mesi la moglie di Harry è stata dichiarata “incinta” in diverse occasioni. Al momento però nessuna notizia ufficiale. Harry e Meghan infatti vivono come tutte le persone della California: lo si evince anche dal fatto che li vediamo andare in giro senza il piccolo Archie, con tanto di mascherine sul volto. I due però sono riconoscibilissimi e i paparazzi continuano in ogni caso a seguirli. Le ultime foto ci mostrano una Meghan in abito bianco, molto largo, anche per questo alcuni siti di news inglesi hanno parlato di una possibile seconda gravidanza, proprio le le scelte di look fatte dall’attrice.

Scopriamo le ultime news dagli Stati Uniti, eccole per voi.

HARRY E MEGHAN APPAIONO IN PUBBLICO MENTRE LA CALIFORNIA SI PREPARA AL LOCKDOWN

Quella di Meghan ed Harry potrebbe essere una delle ultime uscite in pubblico visto che a quanto pare, la California si prepara a tornare in lockdwon a causa del numero dei contagi da coronavirus che sta crescendo in maniera esponenziale negli Usa.

Ieri la conferenza stampa con le ultime notizie per gli abitanti della California, dove il governatore Gavin Newsom ha ordinato a tutte le contee dello Stato lo stop delle attività al chiuso in ristoranti, bar, cantine, sale di degustazione, cinema, centri di intrattenimento per famiglie, zoo e musei. L’ordine è in vigore da oggi, ha detto Newsom in una conferenza stampa. Questi settori dovranno spostare le attività all’aperto, se possibile.