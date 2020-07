Sara Daniele pubblica la foto con papà Pino e la sorella: ricorda quel momento meraviglioso

Sono passati più di cinque anni dalla morte di Pino Daniele e sua figlia Sara ogni tanto sui social si lascia andare alla malinconia, come ieri quando ha postato la foto con il suo papà e la sorella Sofia. E’ sempre allegra e sorridente Sara Daniele, così simile a Pino, cresciuta in fretta per un’assenza che fa sempre male. Non si lascia abbattere ma quando ha trovato tra le foto lo scatto con suo padre ha voluto condividere tutta l’emozione. Pochi attimi di tristezza, un desiderio che non potrà avverarsi e poi è tornata la Sara Daniele di sempre, pronta a scherzare. Una foto inedita, come tante altre chiuse nei cassetti o negli album. Un momento come tanti che le è tornato in mente guardando quell’immagine così bella del suo papà con lei e Sofia.

SARA DANIELE RICORDA PAPA’ PINO E PENSA ALLA FELICITA’ DI QUEI MOMENTI INSIEME

“Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “siete proprio belli insieme vi devo immortalare” scrive Sara aggiungendo il signifcato che ha per lei quella foto.

“Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”. Se è impossibile per tutti dimenticare un artista come Pino Daniele, per Sara c’è dietro molto di più. Un pezzo di cuore è volato via il 4 gennaio 2015 portando via gli abbracci e i sorrisi.

“Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre più a te” ha scritto Sara lo scorso gennaio, nel giorno della sua morte, postando una foto in bianco e nero con lei piccolissima accanto al suo papà.