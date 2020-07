Al Bano e Romina Power festeggiano le nozze d’oro ma con lui c’è Loredana Lecciso (Foto)

Era il 26 luglio 1970 e Al Bano e Romina Power si univano in matrimonio, oggi avrebbero dovuto festeggiare le nozze d’oro ma la coppia non esiste più da tanti anni (foto). Accanto ad Al Bano c’è di nuovo Loredana Lecciso, è la mamma dei suoi due figli più piccoli la sua nuova compagna, per Al Bano e Romina non c’è altro che il sogno di tanti fan che avrebbero voluto rivederli ancora insieme. Lo speravano in tantissimi dopo il loro nuovo incontro, dopo la pace tornata in famiglia, invece non c’è più dubbio che per l’ex coppia d’oro sia finita per sempre. Oggi è un giorno speciale ma più per chi non li dimentica insieme che per loro due. Tante volte abbiamo visto le foto, le immagini del giorno del loro matrimonio. Giovanissimi, emozionatissimi nonostante fossero famosi. Quel giorno non si aspettavano di essere circondati da tante persone e da tanto affetto, invece la chiesa di Cellino San Marco non riusciva a contenere tutti.

ROMINA POWER E AL BANO NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

Hanno vissuto una storia d’amore meravigliosa, hanno fatto sognare e innamorare tante persone con la loro vita e le loro canzoni, poi tutto è finito. Dopo il dolore per la scomparsa di Ylenia tutto è cambiato e non ce l’hanno fatta a superare insieme una tragedia immensa. Era stato un colpo di fulmine per il cantante 24enne, Romina aveva solo 16 ed era bellissima, irraggiungibile.

Oggi i loro rapporti sono sereni, sono riusciti a ricucire un legame spezzato ma non è più lo stesso. Ai fan resta solo il tempo di immaginare come avrebbero potuto festeggiare oggi le nozze d’oro. Nella tenuta di Cellino San Marco accanto ad Al Bano c’è la sua bella Loredana, anche il loro amore era finito ma questa volta la crisi è stata superata.