Anna Moroni ad Alghero è sempre ai fornelli ma non mancano le belle giornate (Foto)

Per Anna Moroni Alghero è uno dei suoi posti del cuore, è il luogo dove trascorre le sue vacanze estive (foto). E’ già al mare da qualche settimana, terminata la fatica con Ricette all’italiana non ha perso tempo ed è volata n Sardegna con suo marito Tonino e parte della famiglia. Anna Moroni potrebbe mai stare lontana dai fornelli? La cucina è la sua passione, prepara tante ottime cose da sempre, da quando era bambina, poi è diventato il suo lavoro. E’ il pesce la sua passione quando è in vacanza, lo gusta spesso al ristorante ma lo cucina anche lei. Ieri ha preparato per il pranzo una ricciola con patate e pomodorini; anche d’estate la maestra in cucina non rinuncia ad accendere il forno. “Il pranzo di oggi per me e Sofi mia nipote ricciola con patate e pomodorini Ottima. Credetemi un salutone”. Non sono mancate le critiche anche per questo piatto, c’è chi non ha apprezzato la teglia di alluminio. Anna Moroni però non bada ai commenti, forse non li legge nemmeno, non è così tanto social e in questi casi fa bene.

ANNA MORONI IN VACANZA NON BADA AI COMMENTI DEGLI HATERS

Nessun rispetto anche per la Moroni; gli haters non mancano per lei e sono soprattutto donne, signore di una certa età che le dicono di lasciare spazio a chi è più giovane. Non c’è dubbio che si tratti di invidia, altrimenti non c’è spiegazione. Da 20 anni la Moroni mostra in tv come si cucina, è stata tra le prime se non la prima accanto ad Antonella Clerici.

Intanto, lei si gode la Sardegna, le belle giornate in barca con gli amici, il ristorante in spiaggia, il pesce, il proceddu e tanto altro. Da pochi giorni ha festeggiato il suo anniversario di matrimonio con Tonino, ben 57 anni. Si prepara a festeggiare altre puntate in tv per la gioia di chi la segue da sempre.

