Anna Moroni chiude la cucina di Ricette all’italiana, va in vacanza ma tornerà a settembre? (Foto)

Con la puntata di sabato scorso di Ricette all’italiana Anna Moroni ha chiuso l’ultima stagione del programma di Rete 4 (foto). Ha chiuso la sua bellissima cucina ed è partita per le vacanze con suo marito Tonino, in tempo per festeggiare i loro 57 anni di matrimonio. Come sempre ogni estate Anna Moroni è in Sardegna, nella sua adorata Alghero. Sui social adesso ha un po’ più di tempo per postare qualche breve video, qualche foto, ma parlando sempre di cucina, di ricette, di buon cibo. Si è chiusa un’altra edizione di Ricette all’italiana, con le sempre apprezzate ricette di Anna Moroni, la simpatia di Davide Mengacci, la bellezza e la bravura di Annalisa Mandolini e Annabruna di Iorio e i tanti preziosi consigli di Gianluca Mech e degli altri ospiti e protagonisti. Si ritorna a settembre o dopo o forse Anna Moroni non sarà più nella squadra di Ricette all’italiana?

ANNA MORONI TORNA DA ANTONELLA CLERICI?

Il ritorno di Antonella Clerici in tv con E’ sempre mezzogiorno fa sperare ai fan della vecchia Prova del cuoco di rivedere anche la maestra in cucina accanto alla conduttrice. Annina è però stata chiara già tempo fa: lei non può tornare in un programma con la sua Antonellina. Anna Moroni ha dato la sua parola a chi la chiamò subito dopo la chiusura della sua Prova del cuoco per tornare in cucina su Rete 4. Non farebbe mai un torto del genere. Ma se Ricette all’italiana dovesse terminare, a quel punto tornerebbe con la Clerici?

Anche su questo aveva indirettamente risposto dicendo che non è più giovanissima e viaggiare di continuo non è il caso.

Di certo sarà ospite qualche volta da Antonella Clerici ma solo per augurarle buona fortuna e per rinnovare il suo affetto. Purtroppo, la storica coppia televisiva sembra proprio che non la vedremo più in tv, a meno cambi qualcosa.