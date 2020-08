Oroscopo Paolo Fox settembre 2020 Pesci: ascoltare il cuore sarà importante

Che tipo di mese sarà quello di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno zodiacale dei pesci? A svelarcelo è, come sempre, l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e in salute. In amore, bisognerà dare retta a quello che suggerisce il cuore. Per il lavoro si prospetta un mese positivo, si potrà riflettere bene sulla strafa da scegliere. Per quanto riguarda la salute, invece, ci sarà un buon recupero dal punto di vista fisico ma non mancheranno alcuni fastidi. Continuate pure a leggere per scoprire che cosa dice, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

Amore – I nati sotto il segno dei pesci dovranno dare il giusto peso a quello che suggerisce il cuore. Le coppie più unite possono pensare pure a qualche progetto importante in vista dei prossimi mesi. Se una storia d’amore ha preso il via proprio nel mese di settembre difficilmente partirà alla grande, ma sicuramente sarà un crescendo. Per chi ha due relazioni è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Comunque la forza, in fatto di amore e sentimenti, non mancherà di certo.

Lavoro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese sarà abbastanza positivo per i nati sotto il segno dei pesci. Difficilmente in questo periodo verranno commessi degli errori. Ci saranno parecchie occasioni e chi ha già qualche progetto professionale in mente probabilmente potrà approfittarne. Chi lavora presso un’azienda o comunque come dipendente, potrà provare a chiedere un miglioramento rispetto alla condizione professionale. I nati sotto il segno dei pesci che si trovano a dover affrontare una nuova avventura lavorativa non devono indugiare. Settembre sarà comunque un periodo interessante per i contratti e i nuovi accordi. Pure i più giovani potranno contare su questo mese così come gli studenti più preparati che potranno essere lanciati subito nel lavoro.

Salute – Settembre sarà un mese abbastanza ottimale in fatto di salute e benessere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, i nati sotto il segno dei pesci ritroveranno finalmente una buona forza fisica dopo un periodo un po’ complicato. Le soluzioni saranno semplici da trovare insomma ma bisognerà fare una particolare attenzione ad alcuni fastidi soprattutto riguardanti le gambe e i piedi.