Kate e William scelgono una dolcissima foto per gli auguri a Meghan ma le critiche non mancano dopo il gesto

Londra chiama Los Angeles risponde? Vedremo…Per il compleanno di Meghan Markle, che oggi 4 agosto 2020, spegne 39 candeline, dal Regno Unito sono arrivati gli auguri di tutti i componenti della famiglia reale. A differenza di quanto fatto da Harry e Meghan, che non hanno pubblicamente fatto gli auguri a nessuno dei tre figli di Kate Middleton e William in occasione dei compleanni che sono stati festeggiati in questi ultimi 3 mesi, il duca e la duchessa di Cambridge, oggi dagli account social ufficiali, hanno deciso di condividere una dolcissima foto. L’immagine scelta per fare gli auguri a Meghan, mostra la moglie di Harry al fianco di Charlotte, nel suo ruolo di zia. Una frecciata visto che la Meghan pubblicamente, non ha mandato nessun messaggio di auguri ai suoi nipotini, oppure un semplice ramoscello di ulivo che la famiglia reale vuole porgere a Meghan, con la speranza che la “guerra” di cui tanto si parla, si plachi? La reazione degli inglesi è stata particolare: sono tante le persone che hanno definito in qualche modo ipocrita il gesto di Kate e William. A detta della stampa inglese, tra i due e Meghan, ci sarebbe una guerra su più livelli, mandare quindi degli auguri via social, non sarebbe un gesto coerente.

Ma molti altri invece, credono che Kate e William, ancora una volta, stiano mostrando tutta la loro voglia di mettere fine alle maldicenze, e voltare pagina.

PER MEGHAN MARKLE DA LONDRA AUGURI FIRMATI FAMIGLIA REALE

Non solo William e Kate, dal Regno Unito anche la Regina Elisabetta ha voluto mandare i suoi auguri a Meghan. E anche Carlo e Camilla hanno fatto i loro auguri alla moglie di Harry per questo giorno speciale.

Nel frattempo in California, Meghan si prepara a festeggiare il suo compleanno con i suoi più cari amici. Un compleanno che non si godeva da qualche anno ma che adesso può tornare a festeggiare “come si deve”. Per quest’anno il party, sarà comunque low profile, visto tutto quello che sta succedendo nel mondo a causa della pandemia.