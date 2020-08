Per il compleanno di Meghan Markle un party tra tamponi e star in California: sarà “low profile”

Oggi 4 agosto 2020, Meghan Markle festeggia il suo 39esimo compleanno. 39 le candeline da spegnere sulla torta e un compleanno dal sapore sicuramente diverso rispetto agli ultimi. Niente protocollo, niente etichetta, niente regole per la festa che Meghan ha deciso di organizzare per il suo compleanno, stando alle indiscrezioni riportate da Media americani e inglesi. Ma è vero che il mondo vive un periodo molto complesso per cui questo compleanno potrebbe non essere quello che la Markle si aspettava, a causa del coronavirus. Nonostante la pandemia, secondo quanto riferisce il Daily Mail, la Markle avrebbe deciso di organizzare lo stesso un party in California, per recuperare rispetto agli ultimi compleanni che non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto. Ma a una condizione: quello che il party sia low profile, basso profilo. E per gli invitati test e tamponi: nessun rischio per il piccolo Archie, sarà una festa di compleanno nella massima sicurezza…

PER MEGHAN MARKLE UNA FESTA DI COMPLEANNO IN GRANDE STILE

Stando alle ultime news in arrivo dalla California ( nonostante quello che succede negli Usa in queste settimane, c’è molto spazio anche per la cronaca rosa e il pettegolezzo), Meghan Markle non aprirebbe per la festa, le porte della sua lussuosa villa. Il party infatti si terrebbe altrove. Dove? Nella casa di Oprah Winfrey a Montecito (California). Una magione del 1919 immersa nel verde, in stile revival coloniale spagnolo, che la Winfrey ha acquistato l’anno scorso da Jeff Bridges per 6,85 milioni di dollari. Una location perfetta per Meghan che tornerebbe nel suo habitat naturale, con amici, colleghi e tantissimi volti del mondo dello showbiz.

In ogni caso, considerando gli amici che Harry e Meghan hanno negli Usa, parlare di basso profilo, ci sembra difficile. Per ora queste sono tutte ipotesi, e forse anche dopo la festa, che resterà privata, si saprà ben poco di quello che è successo…

Nel frattempo da Londra sono arrivati gli auguri della famiglia reale

Per il compleanno di Meghan Markle un party tra tamponi e star in California: sarà “low profile” ultima modifica: da