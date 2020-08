Anna Moroni con la valigia piena di verdure, suo marito è tornato da Roma (Foto)

La foto della valigia piena di verdure che Anna Moroni ha postato tra le sue storie di Instagram dice tutto sulla sua passione in cucina e non solo. Anna Moroni è in vacanza in Sardegna, nella sua adorata Alghero ma evidentemente suo marito Tonino negli ultimi giorni è tornato a Roma per poi prendere un altro volo e tornare da lei al mare. Cosa può desiderare in regalo una donna che ha fatto della cucina il suo lavoro fino ai livelli a cui è giunta lei? Annina ha aperto la valigia che ha portato suo marito e immaginiamo il suo stupore quando ha visto, melanzane, peperoni e pomodori. “E’ arrivato Tonino da Roma con tutti i prodotti dell’orto del garage” ma a questo punto qualcosa ci sfugge.

ANNA MORONI MOSTRA LA VALIGIA PIENA DI COSE BUONE

Cosa significa “orto del garage?” Anna Moroni ci prende in giro o davvero Tonino è andato a Roma e ha riportato ad Alghero una bella valigia piena di prodotti della terra? Ma di quale orto? La curiosità è sempre in prima linea per chi segue la maestra in cucina che sta diventando sempre più social. Chissà se Anna Moroni ci mostrerà con i prossimi post anche cosa ha cucinato con le verdure che ha portato in valigia Tonino.

In ogni caso questo mostra ancora una volta che per Anna è fondamentale non solo lavare sempre le mani quando si sta in cucina ma anche non buttare mia via nulla. Tantissime volte l’ha ripetuto nelle cucine de La prova del cuoco: non va fatto nessuno spreco, tutto si deve recuperare, niente va buttato. Brava Annina che continua a farci sorridere anche sui social, in attesa di rivederla nella cucina di Ricette all’italiana su Rete 4 e magari qualche volta anche ospite di Antonella Clerici su Rai 1.

