Letizia Ortiz con l’abito dell’estate che vogliono tutte (Foto)

Letizia Ortiz in abito bianco continua a conquistare tutti (foto). L’ex giornalista è a Maiorca con Felipe di Spagna e ovviamente con le figlie Sofia e Leonor ma non c’è dubbio che gli occhi di tutti cadono sempre su di lei, Sono in vacanza ma Letizia di Spagna e il re si spostano di continuo, proseguono il loro tour, incontrano tutti. La monarchia ha bisogno di riprendersi tutti i consensi e loro ci riescono alla perfezione, anche con gli outfit giusti. Letizia Ortiz con un nuovo abito bianco mette a segno un altro colpo. E’ quello che si potrebbe definire un prendisole, le spalle scoperte, il taglio stile impero e il tessuto leggero. Un look estivo perfetto per la regina Letizia, un po’ come tutti i suoi outfit delle ultime settimane.

LETIZIA ORTIZ NON RINUNCIA ALLE ESPADRILLAS COORDINATE AL VESTITO

Abito bianco in pizzo sangallo, candido, lungo fin sotto il polpaccio ma con lo spacco sul davanti che lascia intravedere le gambe toniche. Capelli raccolti, immancabile mascherina e poi ovviamente ai piedi le espadrillas. Dopo qualche foto arriva anche una shopper di stoffa nei toni dell’azzurro, perfetta anche questa con l’abito indossato.

Una vacanza non vacanza per Felipe e Letizia, dopo gli scandali che hanno coinvolto il re emerito Juan Carlos non possono permettersi distrazioni. Inoltre, ci sono i contagi di coronavirus che continuano a salire. Il periodo non è certo dei migliori ma quando Letizia di Spagna appare in pubblico non c’è mai un errore, anche con i suoi look tutti da copiare.

QUAL E’ IL SEGRETO DELLA FORMA FISICA PERFETTA DI LETIZIA ORTIZ?

Sembra che la regina di Spagna oltre ad allenarsi in modo costante, preferendo soprattutto i tricipiti al muro, faccia molta attenzione alla dieta. Una dieta che non prevede zuccheri, niente, nemmeno per le figlie.

