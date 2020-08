Si fa forza Benedetta Rossi senza Nuvola e cerca di tranquillizzare tutti

La morte di Nuvola è per Benedetta Rossi e suo marito Marco un dolore immenso, dopo una pausa di due giorni la foodblogger è tornata sui social aggiungendo qualche vecchia ricetta ma soprattutto per ringraziare tutti. Benedetta Rossi confessa che si è fatta coraggio, ha ripreso il cellulare e ha iniziato a leggere i messaggi che i follower le avevano scritto. E’ contenta di sapere che tutti si erano affezionati così tanto al suo cane, lo ripete con le lacrime agli occhi. Ripete che è stato bellissimo avere Nuvola per 17 anni con loro e mentre ne parla le nuvole fanno spazio al sole, Benedetta lo fa notare e sorride pensando che sia un segno di tutto l’amore che ha lasciato il suo cucciolo.

BENEDETTA ROSSI: “STO ANCOTA COSI’ COSI'”

“Sto ancora così così…” confida Benedetta che ha il volto stanco ma come sempre racconta con tanta semplicità le sue giornate, il periodo che lei e suo marito stanno affrontando. Ringrazia tutti ma desidera anche tranquillizzare chi è preoccupato per loro. Spiega che con il passare dei giorni andrà meglio perché lei e Marco sanno come fare, sanno che avendo degli impegni e lavorando saranno anche in grado di superare tutto.

“Non vi preoccupate io ce la faccio, grazie” ed è tenerissima Benedetta Rossi mentre ripete a tutti di stare tranquilli. Sa che può contare su persone che considera speciali ma racconta i primi giorni giorni senza Nuvola. Lei e Marco hanno girato in auto senza meta, non avevano voglia di tornare a casa perché sapevano che tornando era troppo forte la mancanza. Oggi si è fatta forza e ha detto a suo marito che dovevano ricominciare con la vita di prima. Lo sta facendo, un po’ alla volta, è indietro con il lavoro per il libro, ha tanto da fare ma questo le sarà di aiuto.

Si fa forza Benedetta Rossi senza Nuvola e cerca di tranquillizzare tutti ultima modifica: da