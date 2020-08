Harry e Meghan Markle pentiti tornano dalla regina? (Foto)

La nuova vita di Harry e Meghan Markle sembra che non durerà ancora a lungo, la coppia sarebbe pronta a fare retromarcia e tornare dalla regina, dal resto della famiglia reale inglese (foto). Cosa è successo, perché Harry e Meghan sembrano pentiti? Un improvviso cambio di rotta, il desiderio concreto di volere ricostruire i ponti con la regina Elisabetta ma è il Sunday People a riferire ciò che avrebbe confidato una fonte. Insomma, i Sussex non hanno detto chiaramente che hanno bisogno della royal family e soprattutto della regina Elisabetta ma è il pensiero di molti. Sembra che si siano resi conto che la popolarità non basta, che quindi siano loro ad avere più bisogno della sovrana che il contrario. Proprio quando tutto sembrava non potere più tornare come prima ecco la mossa di Harry e Meghan.

HARRY E MEGHAN PRONTI A FARE MARCIA INDIETRO CON LA FAMIGLIA REALE

Lo scorso luglio Harry era a una riunione del Queen’s Commonwealth e ha commentato: “Non c’è modo di andare avanti se non quello di fare i conti con il passato, riconoscere i propri errori e porvi rimedio. C’è ancora molto lavoro da fare. Non sarà facile ma bisogna farlo perché ne beneficeranno tutti”. Di seguito anche la Markle ha fatto la sua parte: “Sono incredibilmente orgogliosa di lavorare con il Queen’s Commonwealth Trust, è la continuazione del percorso fatto da tua nonna”.

Un messaggio preciso e gli elogi alla sovrana, in più la rivelazione al Sunday People e adesso non resta che seguire gli sviluppi e capire se la regina Elisabetta ha davvero intenzione di cancellare le scelte fatte, soprattutto dopo l’uscita del libro in cui si raccontano i motivi per cui Harry e Meghan si sono allontanati dalla royal family.