Maria Teresa Ruta, il fratello grave dopo un incidente: è il ciclista travolto da un’auto

E’ Stefano Ruta, il fratello di Maria Teresa Ruta, il ciclista investito da un’auto e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto mercoledì nel tardo pomeriggio durante una competizione. Il ciclista stava transitando per le strade di Forlì. La notizia dell’incidente del fratello di Maria Teresa Ruta ha raggiunto la conduttrice mentre si trovava forse in quarantena in vista dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La Ruta è infatti tra i partecipanti della prossima edizione del reality show e dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia con la figlia Guenda.

STEFANO RUTA TRAVOLTO DA UN’AUTO MENTRE ERA IN BICI

Il cinquantenne torinese è rimasto gravemente ferito e al momento sembra che le sue condizioni di salute siano stabili. L’incidente è avvenuto verso le 18 all’altezza dell’incrocio con via Mangella, in via Veclezio. Il fratello della Ruta stava partecipando a una manifestazione organizzata dalla Asd Cicloclub Estense, il sesto Gran Premio Krifi Caffè.

E’ stato travolto da una Chevrolet Matiz con alla guida un signore di 84 anni che viaggiava con sua moglie di 67 anni. Sembra che l’auto che l’ha investito abbia proseguito per almeno una decina di metri e che Stefano Ruta sia stato trascinato. La zona interessata era inibita al traffico per le ore necessarie alla competizione, quindi dalle 16 alle 20. Un incidente drammatico, anche se sembra che le cause siano ancora al vaglio della polizia.

Possiamo solo immaginare l’attuale stato d’animo di Maria Teresa Ruta che potrebbe forse anche decidere di rinunciare al Grande Fratello Vip. Per la conduttrice si tratta ovviamente di lavoro, di una nuova opportunità e non di un semplice gioco da vivere in tv, ma le condizioni del fratello potrebbero essere tali da farle cambiare idea.

Maria Teresa Ruta, il fratello grave dopo un incidente: è il ciclista travolto da un’auto ultima modifica: da