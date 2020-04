Maria Teresa Ruta festeggia i 60 anni con il fidanzato, da Pomeriggio Cinque il regalo dei figli (Foto)

Anche Maria Teresa Ruta oggi festeggia il suo compleanno, un’età importante, o meglio un traguardo importante, come ha commentato sua figlia Guenda a Pomeriggio Cinque (foto). Per l’amata Ruta gli auguri di tutti ma soprattutto del fidanzato e dei suoi figli, questo il regalo che l’ha commossa più di tutto. La famiglia è divisa in questo periodo di quarantena, la mamma di Maria Teresa vive da sola, e questo la preoccupa non poco perché ha 80 anni. Anche i figli sono distanti, non sono a casa con lei. Convive con Roberto, è con il suo nuovo compagno che sta trascorrendo la quarantena ed è lui ad averla sorpresa con una torta preparata in collegamento con un amico ben più esperto. Ieri sera allo scoccare della mezzanotte sono arrivati per la Ruta tutti gli auguri e le sorprese.

MARIA TERESA RUTA COMMOSSA DALLA SORPRESA DEI FIGLI

A mezzanotte però lei era sola, Roberto non ha retto e si è addormentato, in compenso è arrivato un bellissimo video di Guenda. Ma è a Pomeriggio 5 che arrivano anche le lacrime per la conduttrice. Guenda ha per lei parole meravigliose. Tante volte abbiamo ascoltato madre e figlia parlare di rimorsi ed errori fatti, lei che lavorava tanto e aveva poco tempo per i suoi bambini. Oggi Guenda è cresciuta e ringrazia sua madre per tutto ciò che ha fatto per lei.

Gran sorpresa per la festeggiata, c’è anche un videomessaggio del figlio, è la prima volta e l’ha fatto solo per la sua mamma. E’ un regalo bellissimo per Maria Teresa Ruta che dopo avere acceso le candeline ringrazia tutti per la giornata speciale.

Deliziosa in jeans, capelli lisci lunghi e il sorriso di sempre, non sembra davvero una 60enne. Auguri a Maria Teresa Ruta con il commento più bello di Enrica Bonnacorti: “E’ così generosa che se ti piace qualcosa se lo toglie e te lo regala”.