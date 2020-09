Il nuovo libro di Benedetta Parodi è Una poltrona in cucina: si compra anche on line

Benedetta Parodi torna a pubblicare un libro, e immaginiamo che anche questa volta, sarà un grande successo. Il titolo del nuovo libro di Benedetta Parodi è Una poltrona in cucina. La conduttrice e scrittrice, regala alle tante persone che in questi anni l’anno seguita, e continuano a farlo, nuove ricette ma non solo.

Sarà un viaggio indietro nel tempo quello di Benedetta, nella cucina della sua nonna, con le ricette della sua infanzia ma non solo.

IL NUOVO LIBRO DI BENEDETTA PARODI UNA POLTRONA IN CUCINA SI COMPRA ON LINE

E’ già disponibile per il pre ordine on line su Amazon il libro di Benedetta Parodi che si intitola Una poltrona in cucina.







Il 26 agosto sui social Benedetta aveva raccontato: “Finalmente posso condividere con voi la copertina di “Una poltrona in cucina” il mio nuovo libro disponibile dal 14 settembre. In questo libro vi racconto la mia storia, le mie ricette del cuore… in questo libro vi racconto tantissimo di me. 💓 pre ordina e ricevi il codice per partecipare ad un evento digitale insieme a me!Inoltre, solo per la prima tiratura riceverai il gadget esclusivo “Le etichette di Una poltrona in cucina”.

UNA POLTRONA IN CUCINA E’ IL NUOVO LIBRO DI BENEDETTA PARODI: COSA CI RACCONTA

Questo libro ci parla di una passione travolgente, che parte da lontano: una nonna amorevole intenta a cucinare, una bambina dagli occhi luminosi, l’abbraccio rassicurante di una vecchia poltrona. Come gli «gnocchi della Zizzi» emergono uno a uno dalla pentola sul fuoco, così dal suo amore per la cucina fiorisce un mondo di ricordi che catturano per immediatezza e forza narrativa. Benedetta ci invita a ripercorrere con lei le tappe della sua formazione, culinaria e non: dagli anni dell’infanzia ad Alessandria a quelli milanesi dell’università e dei primi passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio ruolo umano e professionale. Da queste esperienze sono nate tante ricette, tutte caratterizzate da un’armonia di sapori unici e sorprendenti, all’insegna dell’affetto e della convivialità.

Chi pre ordina il libro su Amazon riceverà, oltre alle etichette per leconserve, anche un codice per partecipare all’estrazione di un “aperitivo digitale” insieme a Benedetta Parodi che sui social scrive: “non vedo l’ora di chiacchierare live con voi!“

Al momento per chi acquista il libro formato copertina rigida su Amazon, il prezzo è di 16,15 invece che 17 ( il prezzo varia in base al momento in cui andrete a effettuare il pre ordine).

Il nuovo libro di Benedetta Parodi è Una poltrona in cucina: si compra anche on line ultima modifica: da