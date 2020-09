The Rock positivo al covid 19: positive anche moglie e figlie di Johnson

Bruttissime notizie dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato poche ore fa ai suoi 196 milioni di followers. Dwayne Johnson che è il personaggio più conosciuto e seguito al mondo sui social, ha spiegato di essere positivo al covid 19, anche lui è stato contagiato. The Rock, come dicevamo in precedenza, ha scelto il suo profilo Instagram per annunciare di essere positivo al Covid-19. L’ex wrestler ha poi rivelato che anche la moglie e le sue due figlie hanno contratto il virus. Come hanno fatto altre star mondiali prima di lui, The Rock ha colto l’occasione per invitare tutti a stare attenti perchè questo virus continua a essere insidioso.

In un lungo video The Rock ha fatto un appello a tutti i suoi fan, ai quali ha chiesto di indossare le mascherine ed essere molto prudenti. The Rock spiega che lui e la sua famiglia sono in buone condizioni di salute e racconta che si sono ammalati prendendo il virus da una famiglia di amici.

THE ROCK HA IL COVID 19: LE ULTIME NOTIZIE DAI SOCIAL CON IL LUNGO MESSAGGIO

Le parole della star mondiale sui social:

Io, mia moglie e le mie due adorate ragazze siamo risultati positivi al CoronaVirus. Posso dirvi che questa è una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto sopportare come famiglia, e anche per me personalmente. Avrei voluto essere solo io positivo, ma purtroppo è tutta la mia famiglia. Siamo stati colpiti da questa cosa. Però voglio dirvi che stiamo bene adesso, siamo in salute. Però ho alcuni dei miei migliori amici che hanno perso i genitori e molte persone care. Abbiamo preso il CoronaVirus da una famiglia di amici molto vicina a noi, persone di cui ci fidavamo, di cui ci fidiamo ancora e che amiamo. Loro sono desolati, devastati di averci attaccato il Covid, non sanno dove l’hanno preso. Quindi mi sento di consigliarvi di fare molta attenzione. Capisco che vogliate vedere le persone che amate, ma non potete sapere se stanno bene, assicuratevi che siano persone controllate e che abbiano fatto il test. Siate disciplinati. Rafforzate il vostro sistema immunitario. Impegnatevi per il benessere. Indossate la mascherina. Proteggete la vostra famiglia. Siate severi nell’avere persone a casa o nelle riunioni. Siate positivi. E prendetevi cura degli altri esseri umani. State in salute amici miei. Dwayne Johnson.