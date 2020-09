Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Bilancia: stelle interessanti, è tempo di recupero

Che mese sarà questo di ottobre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? A svelarcelo è come al solito l’oroscopo di Paolo Fox che spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, ci sarà un buon recupero e le storie d’amore più stabili avranno sicuramente un buon ottobre. Nel lavoro, le energie saranno particolarmente interessanti e forti anche se non è da escludere qualche momento di fatica. Ci sarà un ottimo recupero anche per quanto riguarda la salute ma bisognerà stare attenti ad alcuni giorni più difficili.

Ma andiamo adesso a vedere che cosa dice, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia. Vi ricordiamo che l’oroscopo era stato scritto da Fox, prima che il mondo si ritrovasse in piena emergenza causata dal covid 19.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2020 per tutti i Bilancia

Amore – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ottobre sarà un mese molto buono per il recupero di vicende amorose. Le coppie più stabili non dovranno affrontare particolari difficoltà. Nonostante ciò le stelle porteranno alcuni disagi sulla sfera sentimentale, questo vale anche per le famiglie dove non sono esclusi dei litigi pure con i figli. I nati sotto il segno della bilancia che hanno superato bene i problemi di coppia adesso pensano al futuro e fanno progetti insieme per il domani. Le cose andranno bene soprattutto intorno alla fine del mese di ottobre, secondo quello che dicono le stelle, interpretate come sempre da Paolo Fox.

Lavoro – Le cose andranno un po’ meglio di prima, anche per quanto riguarda il rapporto con i colleghi. Certo è che bisognerà cercare di tenere sotto controllo un nervosismo generale. Potrebbero esserci delle nuove opportunità, delle novità decisamente interessanti. Non sono esclusi nuovi accordi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche un lavoro part time potrebbe diventare adesso un impiego fisso e definitivo. Qualcuno potrebbe sentire particolarmente un po’ di fatica accumulata nel tempo ma è qualcosa che avrà i suoi vantaggi per il futuro.

Salute – Ad ottobre i nati sotto il segno della bilancia potranno godere di un buon recupero a livello psichico e fisico. Alcuni giorni del mese risulteranno più pesanti degli altri ma in fondo ci sta: queste le previsioni di Paolo Fox per il mese di ottobre 2020.