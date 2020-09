Giulia Latini guarita dal covid 19 sbarca a Venezia ma le critiche sono tante

Giulia Latini è un ex volto di Uomini e Donne molto amato e seguito sui social. L’ex corteggiatrice del programma di Canale 5 è diventata in questi anni una influencer con migliaia di followers con i quali parla di tutto quello che succede nella sua vita. E a loro aveva anche confidato del covid 19: di ritorno dalla vacanze in Sardegna infatti, Giulia era risultata positiva, insieme ad altre amiche e amici che insieme a lei erano stati negli stessi posti. Nei giorni di quarantena forzata ha raccontato come stava, quello che provava e anche in quel caso le critiche non erano mancate. La Latini era finita anche nel mirino di Selvaggia Lucarelli, per via del suo racconto relativo alla reazione che i genitori avevano avuto quando era stato comunicato loro della positività al coronavirus.

GIULIA LATINI ARRIVA A VENEZIA MA NON TUTTI TROVANO LA COSA APPROPRIATA

In ogni caso alla fine Giulia è guarita e dopo un giorno fuori casa in giro con le amiche, dal parrucchiere e dall’estetista, è subito tornata a lavoro. E per lei lavoro significa anche Mostra del cinema di Venezia. Una cosa che però, in molti non hanno davvero apprezzato.

Sotto le foto che ritraggono Giulia a Venezia si leggono messaggi molto poco carini nei confronti della ragazza. La Latini, risultata due volte negativa al tampone, non aveva motivo di continuare a stare in casa, essendo guarita. Ma qualcuno non ha gradito il suo esporsi subito alla mostra del cinema di Venezia. Se Giulia fosse stata una commessa sarebbe rientrata a lavoro allo stesso modo ma a quanto pare, chi la segue, adesso questo gesto non lo ha davvero apprezzato. Visto quello che è successo, si sottolinea che forse Giulia avrebbe potuto aspettare, scegliere di declinare l’invito a Venezia. Ma la Latini ha anche spiegato che non è in Laguna solo per fare qualche foto e una passerella ma per lavoro. Un concetto che però a quanto pare, non molti hanno compreso.

“Sono senza parole dopo neanche due giorni esci e vai a Venezia 😡 , capisco che sei negativa ma aver un po’ di rispetto no ?che senso c era di andare a Venezia ? Devi presentare un film ? Ma dai io non capisco chi vi fa venire a tutte ste qua senza arte né parte… ma dai” le scrive una followers sui social.

La cattiveria è tanta ed è bene far notare che se Giulia è guarita e i medici le hanno detto che poteva riprendere la sua vita, uscendo e incontrando altra gente, lei non sta facendo nulla di pericoloso, nulla che possa mettere a rischio la vita di altri.

