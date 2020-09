Un dolore forte per Gabriel Garko, è morto il suo Othello (Foto)

Sono ore di dolore per Gabriel Garko che ha perso per sempre il suo Othello (foto). La morte del cavallo di Gabriel Garko è un vero lutto che ha rivelato a tutti sul suo profilo social mostrando la foto con quel pezzo di cuore che va via. “Un dolore forte” che l’attore esprime con poche parole e che non tutti capiranno ma a lui poco importa, era un addio doveroso, un dolore che ha voluto condividere con chi lo segue da sempre. Othello è morto questa notte. L’amore di Garko per gli animali è noto e il suo cavallo gli lascia un vuoto che non sarà facile da colmare. “Un pezzo del mio cuore” lo definisce così facendo ben capire la sua sofferenza.

GABRIEL GARKO DICE ADDIO AL SUO CAVALLO

“Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore… fai buon viaggio Othello, e grazie” ha scritto nel suo post l’attore protagonista di tante fiction e film. Comprende bene il suo stato d’animo l’amico Gabriele Rossi ma con lui sono tantissimi i follower che gli danno coraggio.

Gabriel ha scelto di vivere in una villa alle porte di Roma, a Zagarolo, anche per potere accogliere i suoi animali. Da sempre pronto a proteggere nel migliore dei modi la sua privacy ha voluto una vita in campagna per i suoi amici a quattro zampe. Ha anche un altro cavallo rimasto solo adesso e ci sono lui tre cani: Afrodite che un alano nero, un pastore lupo, Adragon, e un dolce coker.

Qualcuno pensava che in questo periodo l’avremmo visto nella casa del GF Vip 5 o magari ancora attende il suo ingresso ma Garko ha da tempo chiarito che il suo nome non è nel cast, che non ha nessuna intenzione di partecipare a un reality show.

Un dolore forte per Gabriel Garko, è morto il suo Othello (Foto) ultima modifica: da