Cosa è successo tra Belen e Barbara D’Urso? La showgirl rompe il silenzio (Foto)

Tra Belen e Barbara D’Urso c’è stato un litigio? Tensioni che tengono le due donne lontane? La Rodriguez rompe il silenzio e nella sua intervista a Il Fatto Quotidiano si lascia andare anche a queste rivelazioni. Belen racconta di Barbara D’Urso, commenta anche i suoi programmi, poi passa a Paola Ferrari, ci sono anche Giulia De Lellis, Maria De Filippi e Chiara Ferragni tra le domande. Sembra più libera la showgirl argentina, le va di parlare e per la prima volta spiega cosa è successo con la conduttrice di Canale 5. Una discussione che risale a un bel po’ di tempo fa, quando la Rodriguez era fidanzata con Fabrizio Corona. Belen non ha confessato nessun dettaglio di quel litigio ma tutto è iniziato con un’intervista a Le Iene, in quell’occasione mandò a quel paese la D’Urso. Ovviamente Belen aveva i suoi motivi.

BELEN HA DA DIRE QUALCOSA SU PAOLA FERRARI MENTRE NON HA PROBLEMI CON GIULIA DE LELLIS

Su Barbara D’Urso ha proseguito: “C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei – aggiungendo – Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”.

Paola Ferrari ha invece definito Belen bella, ricca, furba ma senza talento e la diretta interessata risponde: “Possiamo fare un tête à tête sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un balletto, una presentazione e poi mi cimento anch’io in una prova calcistica che è il suo campo“.

Nessun problema con Giulia De Lellis che Belen dice di non conoscere personalmente. Stima invece per Chiara Ferragni: “Ha una testa e un team eccezionale, nel suo lavoro da imprenditrice digitale è bravissima” non ha dubbi che sia la numero 1.

Le parole più belle sono per Maria De Filippi che le ha insegnato tanto e continua a farlo. Soprattutto le ha fatto capire che è necessario dedicare tempo alle persone che lo meritano davvero.