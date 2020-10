Oroscopo Paolo Fox novembre 2020 Capricorno: occhio allo stress, bene le nuove coppie

Che tipo di mese sarà quello di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Lo scopriamo subito analizzando quello che dice l’oroscopo di Paolo Fox per questo periodo. Vediamo come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore, molto bene soprattutto quelle relazioni iniziate ancora da poco tempo. Nel lavoro, si potrà chiudere questo anno con successo e qualche soddisfazione personale. Per la salute, potrebbe esserci un po’ di stress da tenere sotto controllo. Ma andiamo a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del capricorno.

L’oroscopo di Paolo Fox di novembre 2020 per tutti i Capricorno

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Questo sarà un mese bello intenso per quanto riguarda le emozioni. Sicuramente le relazioni che avranno la meglio saranno quelle iniziate da poco tempo. Attenzione però perché nelle prime settimane del mese, chi è nato sotto il segno del capricorno potrebbe ritrovarsi un po’ troppo concentrato su vicende di tipo lavorativo. Sarà richiesta onestà e trasparenza nel rapporto con un ex partner. A partire da giorno 21 di questo mese poi, Venere sarà di nuovo favorevole. Qualcuno potrebbe decidere di fare una vera e propria dichiarazione.

Lavoro – Pare proprio che le stelle aiuteranno i nati sotto il segno del capricorno a concludere al meglio quest’anno un po’ particolare. Potrebbero arrivare grandi soddisfazioni, pure a livello personale. Chi è impegnato in un progetto professionale da circa un anno potrà contare su un buon successo. Il prossimo anno le cose andranno ancora meglio anche sotto il punto di vista dell’economia, i nati sotto questo segno si impegneranno davvero a fondo. Chi lavora in proprio si troverà di fronte a delle opportunità interessanti. Bene pure chi lavora come dipendente.

Salute – I nati sotto il segno del capricorno riusciranno a resistere bene nonostante questo novembre 2020 sarà un mese abbastanza pieno di agitazioni. Probabilmente ci sarà un po’ di nervosismo e questo inevitabilmente porta anche a dello stress, spesso difficile da gestire. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox qualcuno potrebbe non riuscire a trovare nemmeno qualche momento per prendersi una pausa e godersi un attimo di tranquillità. Verso il 25 del mese la faccenda si farà ancora più complicata. Concentrarsi su se stessi e le proprie passioni sarà un aiuto importante.