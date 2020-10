Fedez vs Eleonora Daniele dopo le parole su Chiara Ferragni: la conduttrice si scusa

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 12 ottobre 2020 c’è stato uno spazio dedicato alla presentazione della serata che avrebbe visto Chiara Ferragni protagonista. Simona Ventura, in collegamento con il programma di rai 1, stava pubblicizzando quindi questo evento ma Eleonora Daniele ha fatto notare che a suo avviso, una influencer come Chiara, avrebbe dovuto fare di più per sensibilizzare i giovani in era covid 19. Una uscita maldestra quella della conduttrice, che oggi si è scusata, dopo che Fedez l’ha anche attaccata pubblicamente.

ELEONORA DANIELE VS CHIARA FERRAGNI: LE PAROLE DI FEDEZE E LE SCUSE DELLA CONDUTTRICE

Lasciando stare la questione del Codacons, per la quale ogni persona è libera di avere il suo punto di vista, la Daniele ha sbagliato per diversi motivi con le sue affermazioni, forse neppure rendendosi conto, perchè poco informata, su quello che stava dicendo. In primo luogo perchè Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una raccolta fondi servita a salvare decine di vite. Hanno cercato di lanciare messaggi positivi per mesi. Non solo, Chiara ha più volte fatto video dove spiegava anche i suoi followers stranieri quanto fosse importante usare la mascherina, quando solo in Italia era obbligatoria. I messaggi lanciati da Chiara in quanto influencer seguita da oltre 20 milioni sono stati tantissimi, come quello di passare delle giornate al museo, ad esempio, invece che pensare che vacanza sia solo discoteca e aperitivo, per dire. Oggi la Daniele si è scusata con queste parole:

ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura

Anche in questo caso però la conduttrice non è andata fino in fondo con le sue scuse. Perchè lo ricordiamo bene, avendo visto tutta la puntata di Storie Italiane, programma che seguiamo tutti i giorni riconoscendone l’estremo equilibrio, quando la Ventura aveva citato la raccolta fondi, la Daniele aveva risposto che si trattava di una cosa di marzo. Quindi non solo ha dimenticato ma ha ribadito un concetto errato anche in un secondo momento. Ecco forse ha sbagliato nell’utilizzo di alcune parole, anche perchè Chiara è si una influencer ma non ha un ruolo istituzionale. Per cui tutto quello che ha fatto è stato anche troppo e solo chi la segue giornalmente sa quanto lei e suo marito abbiano cercato di fare il possibile per lanciare messaggi positivi ai ragazzi e alle ragazze.

Va detto che la Daniele è una professionista che in questo caso, ha voluto forse cercare il pelo nell’uovo sbagliando però modalità. A questo aggiungiamo però che Fedez, citando il passato della conduttrice e ricordando che viene dalla casa del Grande Fratello, è passato in pochi secondi dalla parte del torto. Il fatto che la Daniele sia stata una concorrente di un reality prima ancora di diventare una giornalista non ha nessun significato; è oggi una ottima professionista e il fatto che abbia partecipato a un reality non le mette una etichetta addosso.

Chiudiamo con una nota. Simona Ventura che ha intervistato Chiara e che quindi si è certamente informata su quello che ha fatto in questi ultimi mesi, avrebbe potuto riportare sul binario giusto la discussione. Non si aspettava forse un attacco del genere ed è sembrata anche spaesata. Ma avrebbe potuto dire molto di più per far capire l’impegno della Ferragni in questi mesi.

Ultimissima cosa: una uscita maldestra su Chiara Ferragni può diventare si di tendenza ma non essere un mezzo per attaccare una conduttrice in quanto persona e in quanto professionista con insulti e offese, come purtroppo succede sempre più spesso sui social.