Fabrizio Corona positivo al covid 19: “Febbre alta ma sto bene”

Ieri pomeriggio Fabrizio Corona aveva postato delle immagini in cui si vedeva un operatore sanitario fargli un tampone. E pochi minuti fa sui social ha annunciato che purtroppo anche lui è risultato positivo al covid 19. Non sono giorni facili per lui, dopo quello che è successo in aula, con la decisione dei giudici che hanno stabilito che dovrà scontare i 9 mesi passati ai servizi sociali, in carcere ( l’avvocato di Corona ha già spiegato che si ricorrerà in Cassazione). E infatti Corona aveva manifestato tutto il suo disappunto, arrivando a dire di essere così stanco di aver anche pensato di farla finita. Oggi inizia il suo video con queste parole: “Sono giorni che non parlo, sono incavolato, ho fatto il tampone, sono positivo al covid 19. “

Che Corona avesse dei problemi legati al covid lo si era capito già ieri, quando Carlos si era trasferito a casa di Nina Moric visto che suo padre iniziava ad avere la febbre e i sintomi del virus. Pochi minuti fa è arrivata però anche la conferma.

FABRIZIO CORONA HA IL COVID 19: LE PAROLE SUI SOCIAL

Nel video Corona ha spiegato che ha avuto diversi sintomi del coronavirus. Ha avuto infatti a 39, mal di gola e non è stato bene. “Lo comunico soprattutto per le persone che sono state in contatto con me in tribunale, i giornalisti e gli altri , persone esterne in modo che possano fare i controlli e fare il tampone visto che io non posso avvisare tutti” ha detto Fabrizio Corona nel suo messaggio, spiegando il perchè della scelta di dire tutto via social. Come sa prescrizione farà i 10 giorni di quarantena che sono iniziati già ieri.

Corona annuncia poi che tornerà a parlare e infatti, come rivela Barbara d’urso nella diretta di Pomeriggio 5 di oggi, Fabrizio sarà ospite, in collegamento, nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 18 ottobre 2020.