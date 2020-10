Marica Pellegrinelli positiva al covid spiega i sintomi (Foto)

Marica Pellegrinelli è risultata positiva al tampone, anche lei contagiata dal covid ha informato tutti con le sue storie di Instagram. Non sa se è stata fortunata o meno ma lei non è asintomatica, racconta quali sono i sintomi che ha avvertito ed è grazie a uno strano mal di testa che le è venuto subito il dubbio. “Due giorni con un mal di testa molto forte, nausea e ossa rotte, un filo di bocca amara” e subito si è messa in isolamento perché sabato scorso si è svegliata appunto con il mal di testa forte. Ha avvisato tutte le persone che sono state in contatto con lei e per fortuna sono tutti negativi. Marica Pellegrinelli ha però una cosa da dire a tutti e non ha problemi nel dire che il test sierologico non serve a nulla; ovviamente spiega il motivo.

MARICA PELLEGRINELLI POSITIVA AL TAMPONE MA NEGATIVA AL SIEROLOGICO

Martedì ha fatto un test sierologico che è risultato negativo e non si è fidata del test ma del suo corpo. Racconta che ha preso due Moment per il mal di testa ma nonostante il dolore sia passato si sentiva strana, è stata molto attenta, scrupolosa, aveva anche molta paura per gli altri e per una persona che doveva incontrare. Nessun problema quindi alle vie aeree per la Pellegrinelli, è il mal di testa che l’ha preoccupata più degli altri sintomi, nemmeno una linea di febbre.

“Questi sierologici non servono a nulla, anzi sono dannosi, ripete che pur avendo i sintomi era negativa, invece con il tampone è risultata positiva”. E’ questa la sua preoccupazione, informa tutti ma per il resto sta bene, ha intenzione di fare compagnia a chi come lei è costretto in casa in quarantena fino al risultato negativo.