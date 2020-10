Al Bano jr diventa maggiorenne, gli auguri della famiglia Carrisi (Foto)

Al Bano jr oggi compie 18 anni, il figlio Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è diventato maggiorenne, non ci sono più figli piccoli per il cantante, il tempo è volato via veloce. Il periodo non è dei migliori per festeggiare, soprattutto una festa tra ragazzi e il compleanno di Bido non sarà forse come avrebbero voluto, ma chissà come sta festeggiando la famiglia Carrisi. Sui social poche le dediche per il festeggiato. La prima a fare gli auguri al figlio più giovane di Al Bano è mamma Loredana. La Lecciso ha postato solo una foto con suo figlio, una storia sul suo profilo Instagram, un brano e niente altro. Jasmine, la sorella di Bido, è stata più affettuosa, ha scelto varie foto con suo fratello, soprattutto scatti di loro due bambini, dolcissimi. Arriveranno le altre dediche di buon compleanno da parte del resto della famiglia Carrisi o visto il periodo difficile per tutti eviteranno?

UN GIORNO SPECIALE PER LA FAMIGLIA CARRISI CON IL COMPLEANNO DI AL BANO JR

Continueranno a chiamarlo affettuosamente Bido? Il secondogenito di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso festeggia oggi i suoi 18 anni. E’ l’unico di tutta la famiglia a restare ancora lontano dal mondo dello spettacolo e sembra che anche nel suo futuro sarà così. Anche Jasmine Carrisi è da sempre affascinata dal mondo della musica, di recente ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, ricevendo anche i complimenti del papà.

26 ottobre del 2002 e la nascita di Bido è stato l’ultimo arrivo della cicogna a Cellino San Marco. 2 chili e 800 grammi, era molto piccolo appena nato, oggi è il più alto di tutta la famiglia. Da sempre più timido rispetto agli altri fratelli, sembra che il suo desiderio sia quello di seguire da vicino le tenute Carrisi; un grande orgoglio per il cantante.