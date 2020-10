Natalia Cattelani finalmente a E’ sempre mezzogiorno, ringrazia tutti per l’affetto (Foto)

Anche Natalia Cattelani è entrata ufficialmente nel cast di E’ sempre mezzogiorno, chiamata da Antonella Clerici nel suo gruppo di amici, nella sua casa nel bosco, in tv (foto). Natalia non è stata una semplice ospite oggi, sarà presente ogni settimana con una sua ricetta, ovviamente dolce. La food blogger che non ha mai smesso di deliziarci con le sue ricette rappresenta la serenità delle mamme nell’insegnare tante cose in cucina, la dolcezza di una cara amica che consola con qualcosa di buono, la certezza che ogni sua ricetta sarà perfetta. Lo confermano i follower che le hanno scritto tantissimi messaggi; il pubblico che ha accolto con entusiasmo il suo ingresso nella nuova casa di Rai 1.

IL GRAZIE COMMOSSO DI NATALIA CATTELANI

“Sono qui per ringraziarvi tutti, io dopo la trasmissione di Antonella ho ricevuto dei messaggi ricchi di affetto, pazzeschi. Mi sono commossa ,tutti che mi avete accolto nelle vostre case, tutti che mi avete detto che bello che sei tornata. Insomma, è inutile che faccia tanti giri di parole, devo dire solo grazie. Io cerco di dare il massimo, di condividere delle cose belle, quello che so, di dare anche del buon umore, della tranquillità, ma voi però mi tornate indietro tutto e mi riempite di gioia, mi date la carica, mi fate capire di continuare così che sono sulla buona strada che i follower apprezzano quello che faccio. Addirittura una signora mi ha inviato una benedizione, cosa posso volere di più” ha commentato la Cattelani nelle sue stories.

Con Natalia Cattelani l’appuntamento è con un altro dolce per E’ sempre mezzogiorno ma chi manca ancora all’appello degli storici amici di Antonella Clerici? Non abbiamo ancora visto nella cucina da favola di E’ sempre mezzogiorno la simpaticissima Luisanna Messeri con le sue ricette. Ci sarà anche lei nelle prossime puntate? Manca anche Renatone, così come manca Alessandra Spisni.