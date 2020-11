Alex Tonti si racconta da Cesenatico ai social: una storia di successo

“Sono Alex Tonti, ho 20 anni e sono un influencer di Cesenatico. Fin da piccolo son sempre stato un ragazzo intraprendente ed estroverso, ho sempre amato il mondo dello spettacolo” inizia così il viaggio alla scoperta di Alex Tonti, un giovanissimo influencer star di Tik Tok dove conta oltre 200 mila follower! Alex ci racconta: “Nel 2017 ho fatto la mia prima intervista in un documentario sul turismo della mia città (Cesenatico) per la tv locale VIDEOREGIONE.L’anno successivo, sempre alla ricerca del successo, mi trovai per caso davanti ad un casting per un gameshow di una tv locale: TELEROMAGNA, mi iscrissi, partecipai e vinsi il format “Sfida a colpi di Shopping” con un premio di 1500€ di outfit grazie alle mie abilità nelle scelte stilistiche a tema.“

Ma il suo vero successo inizia con la decisione di iscriversi anche a Tik Tok: “Nel 2019 studiai la potenza dei social e già dall’inizio di Gennaio iniziai a postare video su TikTok, grazie a qualche video che diventò virale iniziai ad avere i primi numeri e in metà anno mi seguivano già 90’000 persone. Alla fine del 2019, con tanta creatività e originalità mi seguirono in 200’000 su tiktok e 20’000 su Instagram.“

E ancora il successo grazie alla serie Summertime: “Dal 2020 iniziai a collaborare con molte riviste, feci interviste per tanti blog, siti e giornali online e cartacei e uscì il mio primo lavoro cinematografico: feci la comparsa per “Summertime”, una serie Netflix pubblicata in oltre 190 paesi.“



LA STORIA DI ALEX TONTI

Un percorso non privo di ostacoli: “Da piccolo alle medie tutti mi prendevano in giro perché volevo fare lo “youtuber” e ora eccomi qui: sono il ragazzo più popolare della città, la mia autostima è alle stelle, nel 2020 ho fatto interviste su La8, La9, un programma su Rai 3 (Maturità 2020: Diari), due serie Netflix (una non è ancora uscita), sono comparso in uno spot di Studio Aperto su Italia 1 e tanto altro.“

Oggi finalmente le soddisfazioni: “Ora sono molto felice, ho oltre 320’000 followers totali che “utilizzo” per passare messaggi di divertimento, amore, rispetto e contro le discriminazioni.“



Chiediamo ad Alex se nella sua vita social si sia mai ispirato a qualcuno: “Non mi sono mai ispirato a nessuno ma ho iniziato tutto conoscendo Nick Barbiani, tiktoker di 17 anni di Riccione che 2 anni fa conobbi in un set di un videoclip musicale.”



Non è facile spiegare a chi ci sta intorno, quello che un social può offrire: “La mia famiglia all’inizio non credeva in ciò che faceva e si è anche molto arrabbiata quando nel 2019 sono stato bocciato in quinta superiore; ora che però ho il diploma di ragioneria e molti più sbocchi lavorativi sono più contenti e con calma iniziano a capire ciò che faccio.“