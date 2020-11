Oroscopo Paolo Fox dicembre 2020 Pesci: stress dovuto al lavoro, occhio alla stanchezza

Che tipo di mese sarà quello di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Ce lo spiega subito Paolo Fox con il suo oroscopo che analizza come andrà questo periodo in amore e in salute per tutti i nati sotto questo segno dello zodiaco. In amore, potrebbe ritornare qualche piccolo disagio magari anche solo momentaneo. E’ però probabile che bisognerà fare una scelta. Per la salute questo sarà invece un mese un po’ faticoso in cui la stanchezza non mancherà. Forse tutto è dovuto al lavoro, attenzione allo stress. Ma andiamo a vedere come sarà, in maniera un po’ più dettagliata, l’oroscopo di dicembre 2020 per i nati sotto il segno dei pesci secondo Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per dicembre 2020 per tutti i pesci

Ecco come andrà questo mese in amore e in salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – I nati sotto il segno dei pesci dovranno fare una particolare attenzione alle vicende legate alle proprietà, soprattutto se ci sono stati alcuni problemi con parenti, questioni economiche o ereditarie. In questo mese di dicembre 2020 potrebbero tornare a farsi strada dei disagi del passato. A partire dal 15 del mese bisognerà cercare di trovare una soluzione, fare una scelta. Attenzione al lavoro perché certi impegni potrebbero rubarvi un po’ troppo tempo e potreste trascurare la relazione di coppia. In questo ultimo periodo dell’anno sarà fondamentale godere delle emozioni con il partner e non farlo sarebbe del tutto sbagliato. Le feste costituiranno dei giorni sereni ed entusiasmanti in amore. Potrebbe esserci un momento difficile e di discussione verso la fine di dicembre e magari il motivo è pure piuttosto superficiale. Alcune relazioni potrebbero attraversare un momento complicato a causa di alcuni problemi di tipo economico. I nati sotto il segno dell’acquario potranno comunque riflettere rispetto a diversi aspetti della vita di coppia.