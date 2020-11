Carlo Conti torna a casa, Francesca lo accoglie con la torta di mele ma senza abbracci (Foto)

Solo pochi giorni di ospedale per Carlo Conti che è tornato a casa con grande gioia di tutti e soprattutto di sua moglie Francesca Vaccaro (Foto). Ieri Carlo Conti ha subito voluto tranquillizzare il suo pubblico, gli amici, postando uno scatto di ritorno dall’ospedale e diretto ovviamente verso casa. “Verso casa!!! Home sweet home” e nessun ritorno gli sarà sembrato più confortante. Il suo augurio di buon lavoro a medici e infermieri e poi quel “Forza” con cui ha incitato tutti ad andare avanti ma con la massima attenzione. “State attentissimi” ha esclamato dai social Carlo Conti che senza dire molto ha detto tutto sulla gravità del Covid. Lui è tornato a casa e sta bene, il percorso adesso è semplice ma non è finita. Ad accoglierlo a casa sua moglie Francesca Vaccaro ma senza aprire le braccia, non è possibile. L’ha abbracciato nel modo più tenero preparandogli un dolce, la torta di mele. Quel profumo che sa di buono e di casa.

LA MOGLIE DI CARLO CONTI: “QUESTA COSA CI DISTRUGGE”

“Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!” ha scritto Francesca Vaccaro mostrando la torta appena preparata con immenso amore. Ha subito aggiunto: “Ma l’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa ci distrugge… ma sta bene e questo è l’importante!”.

Carlo Conti è a casa, è tornato dall’ospedale dove hanno potuto curarlo meglio ma adesso sta bene e anche se non è ancora finita è con la sua famiglia. “Piano piano si vede la luce, ma rimane un vuoto dentro: che mondo stiamo vivendo?”. Francesca Vaccari ha avuto paura per suo marito, per suo figlio, come tutti e purtroppo continua ad averne, come tutti ma per lei il peggio adesso è passato.

Chissà se Carlo Conti venerdì sera sarà in collegamento da casa per condurre Tale e Quale Show. Ci auguriamo di sì.