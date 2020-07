Carlo Conti: per il compleanno della moglie ha scelto una torta speciale (Foto)

Un giorno speciale per Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, un compleanno vissuto nel modo più bello, con le persone a lei più care e in un posto magico. Le foto pubblicate da Carlo Conti e Francesca Vaccaro mostrano un amore immenso che ha cambiato le loro vite, un sentimento che il conduttore ribadisce sul suo profilo social nel giorno del compleanno della mamma di suo figlio. “Auguri amore!! Buon compleanno mamma Francesca” è lei la donna più importante della sua vita, è lei che ha sposato trasformando le sue giornate, ed è lei che l’ha reso padre di un bimbo bellissimo. Rose rosse, le persone a lei più care e una torta speciale, semplice nella forma, con una sola candelina e qualche fiore aggiunto ma con la scritta più bella di tutte.

GLI AUGURI DI CARLO CONTI ALLA MOGLIE FRANCESA

“Auguri amore nostro” poche parole sulla torta della festeggiata ma sono le più importanti, quelle che emozionano la donna che è riuscita a fare desiderare a Carlo Conti una famiglia, il matrimonio. Tantissimi gli auguri per la bellissima Francesca, tanti i vip che hanno scritto per lei un commento, da Antonella Clerici a Caterina Balivo, Monica Leofreddi, Giulio Golia, Natasha Stefanenko, Giovanna Civitillo e Amadeus, Leonardo Pieraccioni, Sergio Friscia e tanti latri, ovviamente anche tantissime persone comuni.

E’ un’estate diversa per tutti ma forse per Carlo Conti e Francesca Vaccaro ancora una volta è speciale. La cena vista mare, il rumore delle onde, i fiori, quella torta così semplice e speciale. “Un dolce compleanno con i miei amori e affetti più cari” non desiderava altro la dolce Francesca.

“Non sono così scuro, sono in ombra!!!” ha aggiunto Carlo Conti facendo ridere tutti e riprendendo la battuta del suo caro amico Pieraccioni.