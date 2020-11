Tiziana scrive a Stefano D’Orazio: “Dammi del tempo amore mio grande” (Foto)

Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, è per tutti semplicemente Tiziana, e con una forza immensa ha scritto per lui un messaggio pubblicato sui social. Una foto del loro giorno più bello, lo scatto del matrimonio, lei è l’unica a cui Stefano D’Orazio ha detto il suo sì per sempre ed è lei che oggi deve affrontare la vita da sola. L’abbiamo vista ai funerali distrutta nel dire addio al suo Stefano ma con un amore immenso ha ringraziato per lui i suoi fan. Ieri sera prima di cercare di dormire ha promesso che si prenderà cura di se stessa, che continuerà a sorridere, che porterà avanti i progetti di suo marito ma non adesso, ha bisogno di tempo e lo dice a lui, al suo Stefano.

LA MOGLIE DI STEFANO D’ORAZIO: “NON MI BASTANO I RICORDI… MI MANCA IL TUO RESPIRTO”

“Sarò forte così come avresti voluto… mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi… Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso… Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli…” scrive Tiziana su Instagram, pensa al futuro perché sa che è ciò che vorrebbe Stefano ma è troppo presto, chiede a lui del tempo.

“Ma dammi del tempo amore mio grande… non riesco a sopportare la tua assenza… non ce la faccio… sento tanto dolore… e ho il cuore a pezzi… non mi bastano i ricordi… mi manca il tuo respiro… la tua allegria… le tue carezze… mi manca l’aria… mi manca la forza… mi manchi tu!”.