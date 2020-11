Antonella Clerici spiega come avere i capelli ricci perfetti come i suoi (Foto)

Antonella Clerici è tornata in tv con il compito di portare allegria nelle case degli italiani e anche qualche consiglio, tante ricette, sempre in cucina (foto). Sempre presente sui social condivide non solo momenti di vita privata ma anche ciò che propone in tv. Il suo sorriso, i suoi colori e i suoi capelli ricci, naturali come lei e il suo modo di condurre. “Un sorriso rende tutto più luminoso” ha commentato sul suo profilo Instagram mostrando un primo piano radioso. “Un’amica di famiglia, ecco mi ispiri questa sensazione! A tal proposito, posso chiederti come si fa a dare quelle onde alla tua chioma bionda? I miei capelli sono ricci e crespi, stessa lunghezza, ma non li so gestire. Grazie mille per tutto” chiede una follower e Antonella Clerici risponde e come si fa tra amiche spiega come si prende cura dei suoi capelli ricci, come fa ad averli perfetti.

ANTONELLA CLERICI E I SUOI RICCI PERFETTI

Già da tempo ha tolto le extension, le rovinavano i capelli ma ha capito che senza è davvero se stessa. Intanto, la chioma è cresciuta e i ricci sono diventati davvero più belli.

“Asciugo con diffusore poi riprendo le ciocche con il ferro” ha spiegato la conduttrice alla sua fan che magari adesso inizierà a occuparsi dei suoi capelli nello stesso modo. Le donne ricce dovrebbero saperlo che questo è il modo giusto per non avere in testa un disastro. I ricci non vanno stressati e se sono naturali è ovvio che poi vanno aiutati con il ferro.