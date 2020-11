Gigi D’Alessio ospite di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno, si preparano per il debutto

Domani sarà Gigi D’Alessio l’ospite di Antonella Clerici in collegamento da casa per E’ sempre mezzogiorno, per la prima ricetta della puntata del 16 novembre. “Domani a mezzogiorno ci sarà il mio amico Gigi D’Alessio” ha annunciato la conduttrice sui social pregustando già non solo le chiacchiere di domani in diretta su Rai 1 ma anche lo show che li vedrà protagonisti insieme. Due ruoli diversi, ognuno in base alle rispettive competenze: Antonella Clerici sarà la conduttrice della prima edizione di The Voice Senior e Gigi D’Alessio sarà il vocal coach, uno dei 4/5. Il programma dedicato agli over 60 anni vedrà la luce il 27 novembre, di venerdì, ma domani immaginiamo che Gigi e Antonella ci riveleranno qualche anticipazione.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OSPITA I VOCAL COACH DI THE VOICE SENIOR?

Immaginiamo di sì ed è un collegamento che non stupisce, si tratta della stessa conduttrice e della stessa Rete. Gigi D’Alessio sa anche cucinare? Chissà che non avrà qualche consiglio o qualche ricetta da suggerire al pubblico di E’ sempre mezzogiorno.