Antonella Clerici con The Voice Senior pronta con l’allegria, gli anziani e la sua giuria (Foto)

Quando inizia The Voice Senior? Antonella Clerici a La Repubblica è pronta a partire anche se manca ancora qualche giorno. Il 27 novembre Antonella Clerici torna in prima serata, pronta a portare allegria e canzoni al pubblico ma anche ad andare controcorrente rispetto al pensiero di qualcun altro. Tra i concorrenti di The Voice Senior ci saranno capotreni, bancari, nonni e non sarà un talent, è una parola che ha voluto eliminare perché l’obiettivo dei protagonisti non sarà quello di diventare famosi o di aspirare a una carriera nel mondo dello spettacolo. Una grande sfida per Antonella Clerici che è sicura che mai come in questo momento c’è bisogno di leggerezza, quella che già in parte porta nella nuova cucina di Rai 1. Nel bosco di E’ sempre mezzogiorno c’è la favola, c’è tanto rosa, c’è quello che in realtà lei non è nella vita privata dove preferisce indossare altri colori. In tv però è diverso, i colori si accendono per il suo pubblico.

LA GIURIA DI THE VOICE SENIOR

Antonella Clerici ha scelto Al Bano con sua figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio per i suoi over 60, per le 5 puntate di The Voice Senior. La conduttrice è pronta a mettersi un po’ da parte e ne è felice, sa che i veri protagonisti saranno i cantanti, concorrenti e giuria. Ha chiesto per lei un divanetto rosso dove accoglierà i senior per qualche chiacchiera prima delle esibizioni.

Non ha grandi timori per questo debutto, sente che a 56 anni non deve dimostrare niente a nessuno, sceglie di fare quello che le piace perché già altre volte non l’ha fatto e non è andata bene. Oggi non va in crisi per le critiche anche perché sui social in tanto parlano senza avere mai visto la tv.