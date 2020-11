Marco Bianchi attende il ritorno a casa di Luca Guidara: “Ho rubato la luna per te”

Abbiamo atteso per tante settimane la notizia del ritorno a casa di Luca Guidara e Marco Bianchi finalmente inizia il countdown perché non manca molto. Anche Luca è tornato sui social con qualche post dopo quello in cui era Marco a scrivere perché lui non era ancora in grado di farlo. Il 3 settembre è accaduto qualcosa, proprio mentre Marco Bianchi stava festeggiando l’uscita del suo nuovo libro qualcosa ha stravolto i piani e la famiglia ha iniziato a lottare. Marco non ha finto, ha continuato ad essere presente ma ha chiesto di rispettare quel momento. Abbiamo tutti desiderato che arrivasse presto la fine di quell’incubo e dopo la sofferenza sono arrivate la speranza e la gioia. Dopo quasi tre mesi Luca Guidara potrà tornare a casa e intanto Marco ha rubato per lui la luna, l’ha fatto davvero e in più modi.

MARCO BIANCHI RINGRAZIA TUTTI

“Quando arriva una malattia in famiglia non è il solo soggetto colpito a lottare, ma l’intera famiglia. Si soffre, spera e gioisce per ogni traguardo raggiunto… non esiste UN malato…” ha scritto Marco Bianchi poco fa sul suo profilo Instagram.

“Il 3 settembre credevo di festeggiare l’uscita del mio nuovo libro, iniziare un Booktour a bomba e invece… Ho stravolto ogni piano, complici anche i vari DCPM. Siete stati vicini a me ogni secondo. Siete stati vicini a Luca ogni istante. Grazie di cuore a tutti”.