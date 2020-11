La lettera del figlio di Vanessa Incontrada è il regalo più grande per il suo compleanno (Foto)

Non poteva desiderare un regalo più bello Vanessa Incontrada per il suo compleanno: suo figlio le ha scritto una lettera, poche frasi piene di amore puro che ripagano di tutto (Foto). Ieri Vanessa Incontrada ha festeggiato il suo compleanno, forse è troppo dire che ha festeggiato in questo periodo ma, come ha confidato lei sui social, nonostante il periodo particolare per tutti aveva voglia di rendere importante il suo giorno come bisognerebbe fare sempre. 42 anni e tante soddisfazioni per cui brindare ma nulla può essere più importante della famiglia, di suo figlio. Il tenero regalo di Isal l’ha emozionata e oggi ha voluto condividere il regalo più bello e importante ricevuto ieri. L’attrice ha condiviso con i suoi follower la sua emozione mostrando cosa sua figlio le ha scritto per farle gli auguri.

IL COMPLEANNO DI VANESSA INCONTRADA, GLI AUGURI PIU’ DOLCI

“Auguri Mammina mia” inizia la lettera di Isal: “Sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile. Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni, mi hai aiutato in momenti difficili della mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli. I love you”. Poche frasi in cui c’è tutto e Vanessa scrive: “Il regalo più grande… Grazie mio piccolo principe”.

Aveva già ringraziato con un video tutti i fan e gli amici che le avevano fatto gli auguri, aveva già festeggiato il suo compleanno, certo in maniera diversa, ma aveva festeggiato, poi l’emozione che le ha regalato il suo principe che ha già 12 anni.

Isal è nato dal matrimonio con Rossano Laurini, un’unione che dura 13 anni. 42 anni appena compiuti per Vanessa Incontrada che ancora una volta non solo non teme la sua età che rivela con orgoglio ma si presenta in tutta la sua semplicità, sempre così bella e spontanea.