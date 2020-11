L’addio di Vincenzo Salemme nella lettera a Maradona: ” le chiedo perdono e la ricorderò per sempre con tutto il cuore”

Sono migliaia le persone arrivate davanti allo Stadio San Paolo per un ultimo saluto a Diego Armando Maradona, come se l’animo del calciatore morto ieri in Argentina potesse essere lì, dove in tanti lo ricordano. In quello stadio che ha visto le sue prodezze che resteranno indelebili nella mente di tutti i tifosi del Napoli e non solo. Sono centinaia di migliaia i messaggi arrivati in queste ore sui social, in tv, su ogni mezzo di comunicazione per l’ex calciatore che si è spento a 60 anni.

Vogliamo condividere con voi la lettera scritta da Vincenzo Salemme che non dimentica anche le tante critiche e le derisioni che negli anni l’ex campione ha dovuto subire anche a causa di una vita fatta di eccessi e vizi.

LA LETTERA DI VINCENZO SALEMME PER DIEGO ARMANDO MARADONA

Ed ecco il testo della lettera che Vincenzo Salemme ha voluto condividere sui social: