Francesco Totti a Verissimo per celebrare Maradona: “Era diverso da tutti gli altri”

Francesco Totti sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domani 28 novembre 2020. L’ex calciatore della Roma ha deciso di essere nello studio di Silvia Toffanin per raccontare il suo rapporto con Diego Armando Maradona e per celebrare insieme alla conduttrice, il grande campione. Non si vede da qualche settimana Francesco Totti in tv, l’ultimo mese per lo storico capitano della Roma è stato devastante da ogni punto di vista. Ha perso il suo adorato padre a causa del covid 19 e a sua volta si è ammalato, combattendo contro il virus che gli ha provocato una bruttissima polmonite.

“Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego” ha scritto ieri Francesco Totti sui social, ricordando il grande campione venuto a mancare il 25 novembre 2020. E nel salotto di Verissimo Totti, ricorderà anche il suo legame con Maradona.

LE PAROLE DI FRANCESCO TOTTI NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN

Le parole di Totti nello studio di Verissimo:

Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri.

Totti racconta anche un aneddoto sul suo rapporto con Maradona:

Quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me”. Se si dovesse organizzare una partita in suo onore, Totti risponderebbe sicuramente presente: “Se mi dovessero chiamare accetterei subito la convocazione.

A proposito di calcio, di passione, di momenti che non si possono dimenticare, Totti si augura che presto anche i tifosi possano tornare negli stadi. E commenta: