Romina Power chiede dov’è sua figlia Ylenia nel giorno del suo compleanno (Foto)

Per tutto il mese di novembre Romina Power ha continuato a pubblicare foto di sua figlia Ylenia, perché questo è il mese del suo compleanno, oggi Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni. Ogni compleanno va festeggiato con gioia, con risate e con ricordi che tracciano la nostra vita: Romina Power oggi ha pubblicato una foto in bianco e nero della sua bellissima primogenita. E’ un dolore che resta sempre lì presente in ogni momento della sua vita con una madre che continua a cercare chiedendo dove sia sua figlia. E’ passato così tanto tempo dalla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, si è detto di tutto. E’ stata dichiarata la sua morte, forse una famiglia si è spezzata per sempre per quella tragedia. Al Bano si è forse rassegnato, solo lui sa quanto avrebbe voluto credere che Ylenia è ancora viva ma non ci crede più da tempo.

IL MESSAGGIO DI ROMINA POWER NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI YLENIA

Oggi ci sarebbe stata una festa grandissima in famiglia. “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa. Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione – scrive Romina Power – In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore brillare per sempre”.