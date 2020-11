Video personalizzati con messaggio Babbo Natale per i bambini: l’app Polo Nord Portatile

I video personalizzati con i messaggi di Babbo Natale spopolano ormai da anni e sono sempre più belli e veritieri, ogni anno che passa infatti, si migliorano! Pochi minuti fa sui social Chiara Ferragni ha pubblicato il video con Babbo Natale personalizzato che ha fatto fare per il piccolo Leone e sono migliaia le persone che chiedono alla influencer come abbia registrato e creato questo video. Si tratta di app, che permettono di creare un video personalizzato per gli auguri con Babbo Natale, per un saluto ai bambini. C’è la possibilità di creare davvero tanti video diversi. In particolare l’app usata da Chiara Ferragni per il piccolo Leo sembrerebbe essere l’app Polo Nord Portatile. Il messaggio personalizzato si può creare in pochi passi sia dal cellulare che dal computer, basterà infatti inserire delle informazioni e in pochi minuti si avrà modo di ricevere un video personalizzato.

LE APP PER CREARE VIDEO MESSAGGI PERSONALIZZATI CON BABBO NATALE

I servizi offerti dall’app Polo Nord Portatile sono diversi. Ci sono quelli gratuiti che permettono di realizzare dei video brevi, semplicemente inserendo una foto del bambino e delle informazioni sulla città in cui vive e sulle persone in cui vive. Poi esistono anche dei servizi premium che permettono di realizzare dei messaggi più lunghi e particolari per stupire i vostri bambini.

Non finisce qui: i video personalizzati di Babbo Natale permettono anche di fare una lista di persone da salutare. Ma non solo, per rendere tutto ancora più credibile, soprattutto con i bambini più grandi che iniziano ad avere qualche dubbio, si potrà persino ricevere una telefonata di Babbo Natale, nel momento in cui si starà visionando il video.

Potrete inoltre richiedere anche un annuncio di Babbo Natale che dirà al vostro bambino o alla vostra bambina se sta facendo il bravo e quindi se fa parte della lista dei bambini che riceveranno il dono per il Natale.

PER CREARE IL VIDEO VAI SU— > www.portablenorthpole.com/it

Per i bambini che amano Babbo Natale ci potrà essere poi un’altra bellissima sorpresa: si potrà infatti creare il un libro personalizzato con la propria storia di Natale. Insomma grazie a questo portale, sarà possibile rendere ancora più speciale il Natale dei vostri piccini!