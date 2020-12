Albero di Natale rosa per Diletta Leotta che punta sullo stile romantico (Foto)

Albero di Natale innevato e addobbi rosa per Diletta Leotta, questa la sua scelta per il Natale 2020, uno stile romantico che comprende anche parte dell’arredamento di casa (foto). Sul suo profilo social Diletta Leotta ha mostrato qualche angolo di casa, c’è già aria di Natale nel suo appartamento e i dettagli sono deliziosi. Già divano e poltroncine sono rosa, un colore che adora, e adesso albero di Natale dai toni rosa e non solo. Nastri, cuori, palline e tante luci, le candele completano gli addobbi e sul tavolino altre palline, ovviamente anche rosa. In cucina altre decorazioni disposte in alto. Tutto è curato in modo perfetto e la soddisfazione della bella giornalista sportiva è evidente.

DILETTA LEOTTA ROMANTICA MA SINGLE?

La casa di Milano di Diletta Leotta si è tinta di rosa ma come sarà il suo Natale 2020? Anche a Ballando con le Stelle Daniele Scardina ha dichiarato il suo amore per lei, il pugile non l’ha certo dimenticata ma per il momento non c’è nessuna conferma di un ritorno di fiamma. Qualcuno dice che siano tornati insieme ma i paparazzi non ha beccato niente di concreto ed entrambi si guardano bene dal rivelare qualcosa in più sulla loro vita privata.