Anna Moroni: “Cercate di essere sereni in questo periodo così triste” (Foto)

Chi segue Ricette all’italiana sa che Anna Moroni da qualche puntata prepara ogni giorno una sola ricetta ma dalla cucina di casa sua (foto). Dopo le prime preoccupazioni da parte del pubblico di Rete 4 è chiaro che Anna Moroni resta a casa perché è giusto che in questo periodo venga anche lei protetta, come tutte le persone della sua età. Resta sempre la protagonista di Ricette all’italiana ma rende chiaro che questi mesi sono complicati per tutti. Purtroppo siamo in piena pandemia, purtroppo il pericolo è costante ed è una fortuna che la tv riesca a fare compagnia a tantissime persone. Ogni giorno Annina è presente con il suo piatto del giorno, la registrazione è da casa sua, mentre gli altri protagonisti di Ricette all’italiana proseguono come sempre. In aiuto sono arrivati chef come Marco Bottega e Fabio Campoli e anche a distanza la Moroni è sempre presente con i suoi consigli, i suoi occhi attenti.

IL MESSAGGIO DI ANNA MORONI AL SUO PUBBLICO

Ha un po’ di tempo libero in più Anna Moroni, come tutti e ovviamente le sue giornate in casa le passa soprattutto in cucina. Con gran piacere per tutti è più presente sui social e basta un dolce o un primo piatto per scatenare la richiesta della ricetta.

Ieri ha preparato i ravioli con la ricotta, aveva gli ingredienti giusti in casa, la ricotta e anche delle verdure da consumare, e si è messa al lavoro per poi mandare tutto ai figli e ai nipoti. Questa mattina invece colazione con i pancakes alla banana.

“Grazie a tutti sono certa che questo brutto momento passerà” ha commentato la maestra in cucina aggiungendo il suo messaggio: “Questa è la mia giornata noi ci vediamo sempre mi raccomando. Cercate in questo periodo così triste di essere serene, se potete”.