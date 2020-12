Antonella Clerici festeggia il compleanno sotto la neve (Foto)

Un giorno speciale oggi per Antonella Clerici che festeggia il compleanno come nelle favole (foto). La conduttrice sotto la neve mostra il suo bosco che guarda ancora una volta incantata da tanta magia. Forse nemmeno nei suoi sogni c’era una vita così bella, piena d’amore e di freddo, perché questo è il periodo dell’anno che preferisce e dicembre è il mese più bello. Sarà un Natale diverso per tutti ma dal 6 dicembre da sempre Antonella Clerici dà il via alle feste con il suo compleanno. L’età non la nasconde, 57 anni portati benissimo ma anche con la sincerità di dire che erano i 40 quelli più belli. Antonella Clerici in tv parla di pancere e menopausa, schietta aggiunge sempre una risata e oggi il suo grazie a tutte le persone che fanno parte della sua vita e che la rendono unica e speciale.

ANTONELLA CLERICI SOMMERSA DAGLI AUGURI DI BUON COMPLEANNO

“Oggi è mio compleanno! Grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita e la rendono speciale, unica” ha scritto Antonella Clerici questa mattina sul suo profilo social e da lì una pioggia di auguri da parte di tutti, da Caterina Balivo ad Anna Moroni, tutti i protagonisti del suo E’ sempre mezzogiorno, Mara Venier, Paolo Conticini, i suoi autori, gli amici più cari , Jasmine Carrisi, Federica Panicucci, Giorgia, Rita Dalla Chiesa, Gabriella Labate, Amadeus e Giovanna Civitillo, Giovanni Ciacci, Alberto Matano, Roberta Capua, Alessandro Cattelan, Giovanni Vernia, Lorenzo Branchetti e tanti altri. Tutti festeggiano Antonella Clerici e lei passeggia sotto la neve con il suo Vittorio che nella puntata di venerdì di E’ sempre mezzogiorno l’ha sorpresa ancora una volta.