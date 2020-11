Antonella Clerici organizza le sue giornate, attende il Natale e racconta come sarà (Foto)

Antonella Clerici da oggi raddoppia con E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior ma a Vanity Fair spiega come ha organizzato le sue giornate e come spera sarà il suo Natale (Foto). Il lavoro le porta via il tempo che pensava di dedicare solo alla sua famiglia ma alla fine è tornata in tv a mezzogiorno ogni giorno e sta anche per debuttare con l’atteso prime time. Tutto questo in realtà non fa che migliorare la sua vita, basta organizzarsi. Antonella Clerici ha una vita metodica, è già fuori casa alle 8:30 pronta per andare a Milano agli studi Rai e in quell’ora d’auto è al telefono per sistemare le faccende di lavoro, per le interviste e anche per sentire le sue amiche. Va in onda con E’ sempre mezzogiorno e poi si ferma per il pranzo, magari proprio mangiando i piatti dei suoi cuochi. Poi torna a casa e sta con la sua bambina, l’aiuta con i compiti, fanno ginnastica e guardano un film. “La sera è tutta per me” e si conclude così la giornata di Antonella Clerici, dal lunedì al venerdì. Il fine settimana è di pieno relax e lo sarà ancora di più con l’inizio da questa sera di The Voice Senior.

ANTONELLA CLERICI COME VIVRA’ IL SUO NATALE

“Di solito andavo sulla neve, ma quest’anno sarò per forza di cose a casa. La gente come noi deve dare l’esempio, anche perché siamo molto fortunati: passerò le feste con i miei pochi affetti. Se sarà possibile, vedremo i figli di Vittorio alla Vigilia e mio padre e mia sorella a Natale. Non siamo una famiglia enorme” sarà un Natale diverso come per tutti gli altri.