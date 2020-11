Stefano Coletta elogia il mezzogiorno di Antonella Clerici (Foto)

Manca un giorno al debutto di The Voice Senior e si è conclusa da poco la conferenza stampa con Stefano Coletta che non solo ha spiegato il perché della scelta di questo nuovo programma dedicato alla terza età ma ha elogiato Antonella Clerici anche per il suo mezzogiorno (foto). La soddisfazione in casa Rai è nell’emozione che il direttore confida, sicuro che le scelte siano quelle giuste. Antonella Clerici da domani raddoppia e Stefano Coletta prende per primo la parola e ricorda che ha voluto fortemente la conduttrice nella fascia del mezzogiorno, allo stesso modo è contento che lei abbia accettato di condurre The Voice Senior. Non conosceva Antonella ma appena gli hanno proposto la direzione Rai ha voluto che tornasse al lavoro, che tornasse al suo mezzogiorno. Non ha dubbi, con E’ sempre mezzogiorno la Clerici “sta fortemente rivitalizzando” quella fascia oraria: “E’ in onda da meno di due mesi e già raggiunge risultati che ci rendono molto contenti… la fascia faticava da un bel po’ di tempo”.

IL DIRETTORE DI RAI 1 SU THE VOICE SENIOR: “L’UMANITA’ DI ANTONELLA, DEI CONCORRENTI E DEI COACH”

Coletta vede il talent in onda da domani un’occasione di rinascita per Rai 1. In realtà non si tratta di un vero e proprio talent: “Ho voluto molto fortemente questo programma su Rai2. La mia direzione è arrivata qualche giorno prima di Sanremo, ma poi siamo entrati in una parentesi drammatica e complessa, dove la creatività ha dovuto fare i conti con l’emergenza…In questi mesi la priorità è stata garantire una messa in onda che informasse e facesse compagnia agli spettatori” ma con The Voice Senior l’intenzione era quella di dare voce che alla categoria che era stata più esposta, non sapendo che la pandemia non sarebbe terminata così presto.