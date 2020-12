Le torte di compleanno di Antonella Clerici sono di Maelle e Sal De Riso (Foto)

Torte e candeline non possono mancare e per il suo compleanno Antonella Clerici ha ricevuto tutta la dolcezza possibile (foto). Da tanti anni per ogni occasione importante nella sua casa arriva una torta di Sal De Riso, un dolce del suo amico che non dimentica mai una data. Da qualche anno c’è anche la piccola Maelle che prepara soprattutto i dolci e ieri ovviamente la torta per la sua mamma. La figlia di Antonella Clerici è sempre più brava in cucina, anche con le decorazioni, ha ricevuto infatti i complimenti del maestro Sal De Riso. Felice come possiamo immaginarla ed è così la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si è mostrata ai suoi follower. Uno scatto con la torta di compleanno di Sal De Riso in primo piano, lei bellissima con i i suoi adorati capelli ricci. Poi la foto con la torta di Maelle e il bacio al suo Vittorio.

ANTONELLA CLERICI DICE TUTTO CON UNA FOTO

“Questa è la torta fatta da Maelle” e non le serve dire altro, la torta è deliziosa perché fatta con amore. Le candele accese per esprimere un desiderio e quel bacio al suo compagno; tutto è in uno scatto nella sua casa nel bosco. Fuori nevica e non potrebbe desiderare di più, se non che la pandemia passi in fretta.

Intanto gli amici continuano a farle gli auguri e la prima tra tutti è ancora una volta Anna Moroni, la sua Annina. C’è poi il commento di Rita Dalla Chiesa: “Avevi ragione tu… basta guardare questa foto, amica mia”, si riferisce allo scatto con Vittorio con la torta di Maelle. E’ davvero tutto in una foto.

Oggi la Clerici sarà in onda con E’ sempre mezzogiorno per un’altra settimana con il suo pubblico che le ha fatto il regalo tanto sperato, lo share del 15% non è stato solo raggiunto ma superato.