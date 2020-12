Antonella Clerici accende le luci di Natale nel suo bosco e si gode il successo di The Voice Senior (Foto)

Luci di Natale già accese nel bosco di Antonella Clerici, quest’anno un po’ in anticipo ma è la scelta giusta visti i risultati (Foto). Dicembre è il mese preferito per Antonella Clerici e con il successo di The Voice Senior lo sarà ancora di più. Un mese incredibile per lei che si prende una splendida rivincita ma non archivia niente perché tutto è servito per raggiungere un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Con il ritorno al lavoro a pieno ritmo la conduttrice ha acceso non solo le luci di Natale nella sua casa ad Arquata Scrivia ma anche il mezzogiorno e il venerdì sera dei telespettatori. Gli ascolti tv parlano chiaro e il pubblico resta sempre più incollato alla tv con i due nuovi programmi. E’ sempre mezzogiorno ci ha messo un po’ per raggiungere lo share desiderato, del tutto fisiologico. The Voice Senior con la seconda serata ieri non ha solo confermato che è una grande idea ma ha aggiunto altro.

E’ GIA’ NATALE NELLA CASA NEL BOSCO DI ANTONELLA CLERICI

La neve rende il bosco ancora più magico e le prime luci di Natale regalano gioia alla conduttrice che nonostante il periodo sta per festeggiare uno dei compleanni più belli della sua vita. Sta facendo il pieno di soddisfazioni e tutti sono con lei. Gli amici che non l’hanno mai lasciata sola, soprattutto i colleghi di sempre che dalla Prova del cuoco si sono sposati a Milano per E’ sempre mezzogiorno. Tutti pronti a fare il tifo per lei il venerdì sera e per ogni scelta vincente.