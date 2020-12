Antonella Clerici sale sulla bilancia: “Da oggi basta mangiare” ma non resiste (Foto)

Antonella Clerici magrissima non sarebbe adatta alla conduzione di un programma di cucina come E’ sempre mezzogiorno e come lo è stato La prova del cuoco (foto). E’ la conduttrice ad affermarlo ogni volta che inizia la battaglia con la bilancia, con il suo peso. Era tornata in gran forma, distante dalle ricette e dai piatti dei suoi chef, ma tra un assaggio e l’altro e poi il pranzo da consumare dopo le golose puntate, i chili sono tornati. Quanto pesa Antonella Clerici? In diretta dal suo bosco di Rai 1 ha confessato che dopo il suo compleanno è salita sulla bilancia, si è vergognata e per questo non dirà mai il suo peso. In passato si era lasciata andare alla rivelazione confessando anche questo al suo pubblico, questa volta ha commentato: “Proprio questa mattina mi sono pesata e ho detto è una vergogna, non ve lo dico perché mi vergogno e ho detto che da oggi basta mangiare ma ho già mangiato il dolce di Persegani, la torta salta di Buzzi e anche i crackers di Fulvio Marino”.

ANTONELLA CLERICI HA UNA GIUSTIFICAZIONE PER IL SUO PESO

“In un programma di cucina una conduttrice magra non sarebbe credibile” ed è così che si consola la Clerici mentre ride felice perché c’è ben altro che conta molto di più di qualche chilo. Ogni anno ripete che la televisione ingrassa, aggiunge qualche chilo alla figura ma ogni volta vorrebbe evitare di mangiare, poi ci ripensa.